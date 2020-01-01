ميسي: الأرجنتين تعاني من العصبية والتعقيد

فوز أول في التصفيات بقدم "البولجا"

علق قائد ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي على الانتصار الأول لبلاده بأقدامه في تصفيات كأس العالم 2022 على حساب الإكوادور والأجواء التي وصفها بالمعقدة في صفوف الألبيسيليستي.

الأرجنتين انتصرت على الإكوادور بهدف نظيف سجله ميسي من علامة الجزاء بالربع ساعة الأولى من المباراة التي أقيمت في العاصمة بوينس أيريس.

وقال ميسي للإعلام بعد المباراة: "كنا نعرف تعقيد الأمور، ولكن المهم هو الفوز والعمل من أجل التطور، من المهم البداية بانتصار لأننا نعرف صعوبة التصفيات الخاصة بالمونديال".

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وواصل: "المباريات دائمة صعبة، آملنا أن مستوى اللعب يختلف ولكن لم نلعب معاً من عام تقريباً، والعصبية عقدت الأمور علينا".

وعن الأوضاع الصعبة بسبب فيروس كورونا: "كان عاماً معقداً ذاك الذي نعيشه، أن نعود للعب بقميص الأرجنتين ونسعد الشعب بانتصار ذلك يساعد في تخفيف الضغط وتقوية الأرجنتينيين".

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وستكون المباراة المقبلة للبلاد الثلاثاء المقبل عندما تواجه بوليفيا بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وتستأنف المباريات فجر السبت بمباراتي البرازيل مع بوليفيا، وكولومبيا أمام فنزويلا بعد المباريات التي لُعبت الجمعة.