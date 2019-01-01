ميسي: لست هدافًا ولا أشجع ريفير بليت

تعرف على تصريحات ميسي مع قناة TyC

تحدث ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن فترته مع الأرجنتين وإمكانية العودة إلى نيو أولد بويز وتطوره داخل الملعب.

ميسي سبق وأكد أنّه لن يبادل كل البطولات التي حققها بالتتويج بكأس العالم.

وقال ميسي في حوار مع قناة TyC الأرجنتينية: "المواجهة بين ريفير بليت وبوكا جونيورز تشبه الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ولكن الجمهور الأرجنتيني أكثر جنونًا وعدم الفوز في هذه المباراة يعني الكثير".

وتابع: "في إسبانيا لو خسرت لن يحدث شيئًا ولكن في الأرجنتين قد لا تستطيع مغادرة المنزل. هذا جنوني، الجمهور هناك يعيش كرة القدم والجنون اليومي أثّر أيضًا على اللعبة".

البولجا أوضح أنّ الأمر يحدث معه من دول أمريكا الجنوبية حينما يلعب مع المنتخب، حيث يسعى جمهور المنافس لإبقاء اللاعبين مستيقظين ويفعلوا كل شيء لضمان خسارة الفرق الأخرى مشيرًا إلى أنّه يستطيع النوم رغم كل هذه الضجة والأمر أكثر صعوبة في كوبا ليبرتادوريس.

وبالحديث عن المواجهات الكلاسيكية، واصل صاحب الـ 32 عامًا: " خوض ديربي نيولز وروزاريو سنتر سيكون عسيرًا. إنّه حلم. لقد قالوا عني من قبل مشجع لريفير بليت وقت نهائي كأس العالم للأندية 2015 وبعدها قالوا إنني مشجع لإندبندنتي لأن لديّ صورة مرتديًا قميصهم حينما كنت طفلًا، لكنني مشجع لنيولز وسأبقى دائمًا كذلك".

وحول تعامله مع المباريات، علّق صاحب الكرات الذهبية الخمس: "أنا لست هدافًا وأحب الرجوع إلى الخلف واستقبال الكرة وصناعة الفرص، ولو مرت فترة طويلة من المباراة دون أن أملس الكرة فهذا يخرجني من المباراة. لا أهتم بالتسجيل بقدر المساهمة في اللعب".

وأردف: "تعلمت أنّ المباريات أن أبحث عن اللحظة المناسبة وهناك بعض الأوقات التي لا يجب فيها أن أركض للداخل بل انتظر تحرق من اللاعب. لقد نضجت وأصبحت أقرأ المباريات بصورة أفضل وأحاول أن يكون تأثيري أكثر فعالية".

وحول منتخب الأرجنتين، قال الهداف التاريخي للتانجو: "ارتداء هذا القميص كان دائمًا حلمًا وتحقق، لقد قدمت كل ما لديّ لأجل المنتخب وعشت فترات صعبة مع هؤلاء الذين لم يكونوا منصفين في حقي وسوف دائمًا أحاول تقديم الأفضل".

وبالنسبة لخسارة النهائيات، أضاف: "لقد وصلنا إلى نهائي كأس العالم وكذلك كوبا أمريكا وهذه أمور ليست صغيرة، بالطبع لا يوجد أحد سعيد لأنني لم ننتصر ولكننا جعلنا الجميع سعداء وهو يتابع مباريات المنتخب ورغم أنّه ألم للجميع لكننا بذلنا كل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة".

وواصل: "لدينا الآن منتخب قوي بعد العديد من التغييرات. أعتقد أنّ كوبا أمريكا في البرازيل كان مميزًا وعلينا استغلال المجموعة الشابة الجديدة في النسخة المقبلة بالأرجنتين. أحب تقنية الفيديو ولكن طريقة استعمالها لا تزال غير جيدة بما يكفي".

وقبل أن يختتم الحوار تحدث عن سيرخيو أجويرو قائلًا: "أعرف منذ أن كان بعمر 17 عامًا والعلاقة بيننا مذهلة رغم أننا لم نسكن بالقرب من بعضنا البعض، أما بالنسبة للويس سواريز فأنا أعرفه منذ 5 سنوات ولكننا نقضي كل يوم تقريبًا سويًا وهذا يعمق العلاقة بيننا وكذلك كون علاقتي به قوية".

واختتم: "في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 مع سابيلا وبعد لقاء كولومبيا لم نكن خسرنا أي مباراة وحافظنا على هذا السجل حتى نهائي المونديال. لقد كانت أفضل فترة لي مع المنتخب وأليخاندرو سابيلا كان الأعظم. لقد استمتعنا كل يوم".

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يحقق أي لقب مع الأرجنتين ولكن وصل إلى 4 نهائيات خلال مسيرته.