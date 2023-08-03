لا يتوقف عن التسجيل! حلم ميسي "الأمريكي" يتواصل بثنائية جديدة ضد أورلاندو

الأرجنتيني يستمتع بحياته الجديدة

بلغ إنتر ميامي دور الستة عشر من مسابقة كأس الدوريات الأمريكية عقب تألق نجمه ليونيل ميسي وتسجيله هدفين في الانتصار على أورلاندو بنتيجة 3-1.

المباراة شهدت اكتمال لم الشمل لنجوم برشلونة السابقين عقب مشاركة جوردي ألبا كبديل في ظهوره الأول مع فريقه الجديد، لينضم للثنائي ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وسجل "البولجا" ثنائية، الأولى عقب تمريرة عرضية رائعة من روبرت تايلور استلمها وحولها بقوة للشباك بالدقيقة السابعة، ثم عاد في الشوط الثاني وأضاف هدفاً على الطائر بتمريرة أخرى مميزة ولكن من المهاجم جوزيف مارتينيز الذي سجل بنفسه ثالث الأهداف.

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وحاول أورلاندو ولاعبيه استخدام العنف والتدخلات الخشنة مع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ولكن فشل الأسلوب في إيقاف خطورة وتحركات ميسي وتهديده المستمر على مرمى الخصم.

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وتتواصل البداية المميزة للنجم الأرجنتيني في الولايات المتحدة ببلوغه الهدف الخامس في ثلاث مباريات فقط مع ناديه الجديد المنضم له في يوليو الماضي.