ميسي: أنا أفضل بعد الحجر ولا أعرف شيئًا عن لاوتارو

قائد برشلونة ليونيل ميسي يوضح حقيقة انتقال لاوتارو مارتينيز للفريق الكتالوني

قال ليونيل ميسي نجم وقائد نادي برشلونة إن فترة الحجر الصحي والبقاء في المنزل لأسابيع متواصلة كانت صعبة ولكنه يشعر الآن أنه أفضل.

وكانت بعض المصادر قد روجت تصريحات على لسان ميسي يقول فيها إن برشلونة لن يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ولكنه وضح ما كان يقصده.

وحول فترة الحجر الصحي وإمكانية عودة كرة القدم قال النجم الأرجنتيني إنه عانى كثيرًا في بداية الإغلاق ولكنه بات أفضل مع مرور الوقت وقام بالعديد من الأشياء.

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وأضاف: "إعادة التدريبات هي الخطوة الأولى ولكن لا ينبغي لنا أن نثق في أنفسنا ويجب أن نستمر في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة"

وتابع: "أنا شخصياً أتطلع إلى عودة النشاط وممارسة كرة القدم من جديد، نحن نعلم أن كل شيء سيكون غريبًا في أجواء لم يتعود عليها أحد، دون وجود جمهور في الملعب ولكن علينا التأقلم"

وواصل: "وأردف: "بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية هناك العديد من مسيري النادي والقائمين على أموره وهم بالطبع يخططون ويبحثون في الوقت الحالي عن الأفضل للنادي ومستقبله"

وأكمل: "لاوتارو مارتينيز؟ لا أعرف شيئًا ولكن هو لاعب مميز وسيكون إضافة لأي فريق يرتدي قميصه، علينا التركيز أولًا فيما تبقى من الموسم الحالي"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد تبرع بنصف مليون يورو للمستشفيات في الأرجنتين، ذلك بعدما تبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا في كتالونيا وبلاده.