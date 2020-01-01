ميسي: أعتذر لجماهير برشلونة ولا أفكر سوى في المستقبل

النجم الأرجنتيني يرى التعاون هو السبيل الأفضل للنهوض بالنادي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أسفه تجاه جماهير برشلونة، بسبب كل ما حدث منذ بداية هذا الصيف.

ميسي ظهر في حالة غضب شديدة بعد خسارة برشلونة من بايرن ميونخ 8/2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث قرر الرحيل عن النادي قبل التراجع بعدها ببضعة أيام.

المهاجم المخضرم سبق أن تحدث في حوار خاص لـ"جول"، عن كواليس المرحلة التي عاشها، وانتقد حالة الغموض داخل برشلونة وعدم وجود مشروع حقيقي للفريق.

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اللاعب تحدث لصحيفة "سبورت" عن هذه المرحلة قائلاً:"أريد التركيز على المستقبل فقط بعد كل ما حدث، يجب علينا التعاون في هذه اللحظات وانتظار الأفضل للنادي".

وأضاف:"أتقبل أخطائي إذا ارتكبتها، كل ما يهمني هو مساعدة برشلونة ليصبح أفضل، الشغف والأمل هما وسيلتان لتحقيق أهدافنا معاً".

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وتابع:"أردت التحدث إلى جميع مشجعي برشلونة، أنا آسف لو قمت بالإساءة لهم بما قلته أو صنعته، كل ما فعلته كان من أجل النادي".

واستكمل:"بعد الكثير من الخلافات، أردت إنهاء ذلك تماماً، يجب علينا أن نقف سوياً ونتعاون لنجعل برشلونة أفضل وأقوى".

وكان صاحب الـ33 سنة، قد أثار الجدل مؤخراً، بعدما هاجم إدارة برشلونة، بسبب الطريقة التي رحل بها زميله السابق لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

يذكر أن ميسي يدخل في العام الأخير من عقده مع برشلونة، وسط تكهنات حول التجديد، أو الانتظار لنهاية العقد والرحيل إلى فريق آخر في صيف 2021.