ميسي:ربع نهائي كوبا أمريكا بطولة أخرى

تعرف على تصريحات ميسي بعد التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، أنّ المنافسة الحقيقية على كوبا أمريكا بدأت الآن بعد وصول البيسيليستي إلى ربع النهائي.

الأرجنتين انتصرت على قطر لتضرب موعدًا مع فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "الأمور الجدية ستبدأ الآن ونتطلع لقادم المباريات ولن تكون الأمور سهلة دون شك".

وتابع: "الفترة المقبلة هي بداية جديدة للبطولة ويجب علينا البحث عن التوازن وألا نتلقى العديد من الهجمات الخطيرة".

صاحب الـ 32 عامًا أكد أنّ الجماهير الأرجنتينة سوف تقف وتدعم المنتخب بكل ما لديها موضحًا أنّ الفوز على قطر يمنح اللاعبين الثقة.

وأصبح ميسي ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة في كوبا أمريكا بواقع 24 مباراة.

واختتم: "كنا نعلم قدرتنا على الفوز على قطر وتجاوز دور المجموعات، ورغم الصعوبة التي عانيناها خلال البطولة لكن الأهم هو التأهل".

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي.