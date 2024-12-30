بعد ربط ميريح ديميرال بفنربخشه .. فيديو عن خططه في عام 2025 كشف مصيره مع الأهلي

هل يرحل أحد الركائز الأساسية في الأهلي؟

يستعد العالم لدخول عام ميلادي جديد وتوديع 2024 خلال ما يقرب من 24 ساعة من الآن، وبالتزامن مع ذلك يكشف بعض اللاعبين عن خططهم للعام الجديد، وهو ما فعله المدافع التركي ميريح ديميرال؛ محترف الأهلي.

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تقارير عدة تتحدث خلال الفترة الحالية عن محاولات قوية من نادي فنربخشه التركي لضم مدافع الراقي في يناير المقبل، حتى ولو علي سبيل الإعارة، رغم أنه من الركائز الأساسية بالفريق السعودي.

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تلك التقارير نفاها ديميرال من قبل خلال تصريح نقله الصحفي الشهير وليد سعيد، إذ رد على سؤاله حول الرحيل بقول: "لا.. لا".

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واليوم، أعاد ديميرال نشر فيديو صممه له أحد الحسابات الجماهيرية الداعمة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتحدث عن خططه في العام الجديد، نفى به بشكل غير مباشر عزمه الرحيل عن قلعة الكؤوس.

الفيديو شمل عدة لقطات سعيدة لميريح مع الأهلي، مع التعليق: "التفاني، العمل الجاد، الشغف، العزيمة، القتال، الإيمان، التركيز، الفوز والمحاولة من جديد".

جدير بالذكر أن عقد صاحب الـ26 عامًا مع الأهلي يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، وقد شارك الموسم الجاري في 18 مباراة، وأحرز هدف وحيد.