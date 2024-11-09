ديميرال عاد في الوقت المناسب .. "تمزق الأربطة" يضرب نجم الأهلي خلال لقاء الرائد!

مدافع الأهلي الشاب يتعرض للإصابة

عاد المدافع التركي ميريح ديميرال للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الرائد الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها مؤخرًا، ليتعرض لاعب آخر للإصابة!

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وحقق الأهلي الفوز على الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ريان حامد مدافع الفريق بالتواء وتمزق في أربطة مفصل القدم.

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وأضافت الصحيفة أن فترة علاج ريان حامد ستتحدد وفقًا لمدى قدرة اللاعبن على التعافي، والاستجابة للعلاج خلال الفترة القادمة.

وتعرض ريان حامد للإصابة في مباراة الأهلي ضد الرائد التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالدقيقة 41، حيث شارك بدلًا منه ميريح ديميرال العائد من الإصابة.