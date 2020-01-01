الكويت يستعد لدوري أبطال آسيا بضم علاء عباس من الزوراء

صفقة قوية للنادي الكويتي

واصلت إدارة نادي الكويت الكويتي دعم صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة في الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا وسعيًا لتخطي تلك المراحل والوصول لدور المجموعات الذي سينطلق في فبراير القادم.

ونجح الكويت قبل عدة أيام في ضم أمجد عطوان لاعب وسط منتخب العراق ونادي الشرطة في صفقة قوية، وأكدت المصادر الصحفية المتابعة نجاحه اليوم في ضم مواطنه علاء عباس مهاجم الزوراء.

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وأشارت جُل المصادر الصحفية أن الكويت نجح في ضم عباس صاحب الـ22 عامًا مقابل 350 ألف دولار أمريكي، حصل ناديه الزوراء منهم على 200 ألف فيما حصل اللاعب على 150 ألف دولار، ويمتد عقد اللاعب لنهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديده لفترة أخرى.

ويُعد الثنائي العراقي أمجد عطوان وعلاء عباس من أبرز نجوم الكرة العراقية الصاعدين، وتتفاءل جماهير الكويت خيرًا بانضمامهما، إذ سيزيد هذا من حظوظ الفريق في تخطي مشواره الصعب في دوري أبطال آسيا.

وتُشير التقارير الصحفية لإمكانية التحاق لاعب عراقي ثالث بصفوف الكويت هو مهند علي لاعب الدحيل القطري الذي لا يلعب كثيرًا مع فريقه وباتت فرصه في اللعب أصعب بعد التعاقد مع ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس.

يُشار لأن الكويت سيُواجه الفيصلي الأردني في الدور التمهيدي الأول لتصفيات دوري أبطال آسيا، وإن تخطاه سيلعب ضد الاستقلال الإيراني، وإن نجح في الفوز عليه سيواجه الريان القطري في مباراة ملحق التصفيات للتأهل لدور المجموعات.