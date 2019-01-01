سمير نصري يرفض كل العروض ويقترب من شباب الأهلي

اللاعب الفرنسي يقترب كثيرًا من دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن سمير نصري رفض كال العروض المقدمة له، مفضلًا ذلك القادم من شباب الأهلي الإماراتي.

وينتهي عقد نصري مع وست هام بنهاية الشهر الجاري، وقد حاولت عدة أندية التعاقد معه أبرزها ويسترت سيدني الأسترالي وأولمبياكوس اليوناني، وكذلك أحد الأندية المكسيسكية وأخيرًا عرض عليه فينيسينت كومباي ارتداء قميص أندرلخت.

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وأوضحت الصحف البلجيحية أن صاحب الـ32 عامًا فضل قبول العرض الخليجي لفارق العائد المالي، حيث قيل أن شباب الأهلي عرض عليه عقدًا بقيمة 12 مليون يورو يمتد لـ3 مواسم قادمة.

يُذكر أن اللاعب الفرنسي حظي بمسيرة ممتازة لكن الإصابات أعاقته كثيرًا خلالها، وقد لعب لأندية عريقة أبرزها مارسيليا وإشبيلية وآرسنال ومانشستر سيتي.