الأهلي يُوضح حقيقة المفاوضات مع حجازي وعلاء

الحديث مثار في الصحافة حول رغبة النادي في ضم أحد الثنائي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوقف أهلي جدة الجدل الدائر في مصر حول سعي ناديه للتعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد حجازي مدافع ويست بورميتش ألبيون.

وتتحدث الصحف المصرية يوميًا عن مفاوضات النادي السعودي للتعاقد مع محمود علاء بصيغة الإعارة للموسم القادم، وقد زعم بعضها أن الأهلي عرض 1.5 مليون دولار لضم علاء الذي ترفض إدارة النادي الأبيض التخلي عنه.

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وكانت جماهير الفريق قد دشنت حملة على تويتر ترفض خلالها التعاقد مع المدافع المصري وطالبت بلاعب أعلى جودة، وقد عنونت تلك الحملة بهاشتاج "جماهير الأهلي ترفض علاء".

عبد العزيز المهدي المتحدث الإعلامي باسم الأهلي نفى في تصريحات لقناة تايم سبورت دخول ناديه في مفاوضات لضم علاء أو حجازي، مكتفيًا بالتأكيد على أنهما كانا ضمن المرشحين لدعم دفاعه فريقه هذا الصيف.

مضيفًا "محمود علاء لاعب كبير وكل الأندية العربية تُفكر بضمه، ولا يخفى عن أحد حاجة الأهلي لدعم دفاعه، لكن اسم مدافع الزمالك طُرح بين عدة ترشيحات والصحافة تناولته بمعلومات غير صحيحة، إذ تحدثت عن مفاوضات لضم اللاعب لكن الأمر لم يتخط مرحلة الترشيحات وبعدها تم استبعاد تلك الفكرة".

"الأمر ذاته ينطبق على أحمد حجازي، هو مدافع كبير يؤدي جيدًا في أوروبا وأي نادٍ يأمل في ضمه، هو بالتأكيد إضافة للدوري السعودي ولأي بطولة وأي جمهور يتمنى وجوده في فريقه، لكن الأكيد أنه لا وجود لاتفاق حتى ولو لفظي معه".

يُذكر أن عدد من لاعبي الزمالك يرتبط بالأندية السعودية وأبرزهم فرجاني ساسي وطارق حامد.