تقارير | النني وافق على الانتقال لجلطة سراي

اللاعب المصري سيرحل عن لندن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات محمد النني لاعب وسط آرسنال قريبًا جدًا من ارتداء قميص جلطة سراي التركي، بعدما منح موافقته بالفعل على تلك الخطوة.

ولم يحظ الدولي المصري بموسم جيد مع آرسنال تحت قيادة أوناي إيمري، إذ لم يمنحه فرصة اللعب سوى 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، وإن كان قد خاض 7 مباريات في الدوري الأوروبي.

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والمتوقع حسب المصادر المتابعة لتدريبات آرسنال أن يقل هذا العدد خلال الموسم القادم، خاصة مع تعاقدات النادي الجديدة والأداء الجيد لبعض شبابه في المباريات الودية الإعدادية لموسم 2019-2020.

وارتبط النني بعدد من الأندية الأوروبية هذا الصيف أبرزها فيناربخشة وبيشيكتاش وبوردو لكن حسب الصحف التركية بات جلطة سراي الأقرب لضمه خاصة مع تواجد مسؤوليه في لندن لإنهاء الصفقة تمامًا.

ويرغب بطل تركيا في الحصول على لاعب بازل السابق بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم، لكن آرسنال يرغب في بيعه نهائيًا والحصول مقابله على ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني.