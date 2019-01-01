لماذا رفض عموري اللعب في السعودية وعاد للإمارات؟

اللاعب ارتدى قميص الجزيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت مصادر مقربة من اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" لصحيفة الشرق الأوسط عن السبب الحقيقي وراء عودة اللاعب للإمارات ورفض الاستمرار في السعودية.

وكان عموري قد أتم انضمامه للجزيرة الإماراتي عقب فشل مفاوضات تجديد عقده مع الهلال والذي انتهى في بداية أغسطس الجاري.

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وحاولت عدة أندية سعودية ضم صاحب الـ27 عامًا بعد إعلان الزعيم وقف المفاوضات معه أبرزها الأهلي، لكن عموري رفض كل تلك العروض بحسب مصادر مقربة منه.

ويعود السبب لهذا حسب الصحيفة السعودية لتقدير عموري لجماهير الهلال السعودي وموقفها الإيجابي معه، إذ طالبت بتجديد التعاقد معه حتى اللحظات الأخيرة قبل انضمامه للجزيرة.

يُذكر أن عموري ارتدى قميص الهلال الصيف الماضي قادمًا من العين، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حطمت موسمه في الدوري السعودي وأبعدته عن اللعب منذ أكتوبر حتى نهاية الموسم.