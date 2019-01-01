إيفرتون يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول كين

الصفقة تمت بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر المتابعة لسوق الانتقالات في أوروبا أن إيفرتون نجح في التوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول ضم مويس كين.

وأفادت سكاي سبورت أن الطرفين توصلا لاتفاق على انتقال المهاجم الشاب مقابل 40 مليون يورو.

نيدفيد: هناك اهتمام بديبالا، لكن!

وأضافت أن المهاجم صاحب الـ19 عامًا سيُوقع على عقد يمتد لـ5 مواسم مع التوفيز يحصل بموجبه على 3 ملايين يورو سنويًا.

ومن المقرر أن يصل كين مدينة ليفربول الإنجليزية خلال الساعات القليلة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود وإتمام الانتقال نهائيًا.

وقد لعب مينو رايولا وكيل كين دورًا بارزًا في هذه الصفقة، ويُقال أن موافقة يوفنتوس على رحيله كانت جزءً من صفقة ضمه لماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الذي يُمثله رايولا كذلك.

يُذكر أن يوفنتوس يُحاول جاهدًا ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ويُواجه منافسة شرسة من مواطنه وعدوه اللدود "إنتر"، وقد تحدثت الصحف في الساعات الأخيرة عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين الناديين الإيطالي والإنجليزي تتضمن باولو ديبالا والمهاجم البلجيكي.