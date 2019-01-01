رسميًا | الوحدة يضم الريو ويُحافظ على القرني

صفقتان جديدتان للنادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوحدة رسميًا تعاقد مع عبد الرحمن الريو نجم الحزم في صفقة انتقال حر، كما أكد توقيعه عقدًا احترافيًا مع محمد القرني.

وكان محمد القرني قد لعب مع الوحدة منذ يناير الماضي كلاعبٍ هاوٍ، وقد سبق له اللعب للهلال والشباب.

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وخطف عبد الرحمن الريو الأنظار بأدائه الجيد جدًا في الموسم الماضي مع الحزم، وقد ساعد الفريق للبقاء في دوري الكبار بالفوز على الخليج في ملحق الصعود والهبوط.

ولم يُوضح النادي السعودي أي تفاصيل خاصة بتعاقده مع اللاعبين السعوديين، فيما تُسابق إدارته الزمن لدعم الصفوف واختيار اللاعبين الأجانب استعدادًا للموسم القادم.

وقد انطلقت تدريبات الوحدة اليوم على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وقد تواجد الرئيس سلطان أزهر واجتمع مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين لحثهم على بذل كل الجهود خلال فترة الإعداد للظهور بالمستوى المطلوب خلال منافسات الموسم القادم.

يُذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السابق بعدما جمع 42 نقطة.