رسميًا | الفيصلي يدعم صفوفه بخالد الغامدي

الأندية السعودية تواصل نشاطها في الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفيصلي السعودي رسميًا تعاقده مع مدافع الرائد "خالد الغامدي" لموسم واحد.

ونشر تويتر الفيصلي صورًا من توقيع اللاعب صاحب الـ31 عامًا لعقود انضمامه للفريق.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو بقميص الفيصلي، وقد قال خلاله "سعيد جدًا وأتشرف بالانضمام لنادي الفيصلي".

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أضاف "الفيصلي هو أحد الأندية المهيأة هذا الموسم لتحقيق إنجاز ما، كان قريبًا من هذا والفوز بكأس الملك لكن لم يُوفق".

تابع "هذا الموسم وبدعم الجمهور والإدارة المحترفة جدًا وبجهد زملائي اللاعبين سنسعد جميعًا بتحقيق الهدف المطلوب، اختياري للفيصلي لأنه نادٍ نموذجي ومحترف، وبإذن الله نسعد جميعًا في نهاية الموسم".

يُذكر أن الغامدي وخلال مسيرته لعب للقادسية والنصر، وقد تُوج بلقب الدوري السعودي موسم 2014-2015 وكأس ولي العهد عام 2014 وبطولة بني ياس الدولية موسم 2013-2014.