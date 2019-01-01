رسميًا | الفيحاء يضم أسيس من براجا

النادي السعودي يُواصل دعم الصفوف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفيحاء رسميًا تعاقده مع رفاييل هنريك أسيس لاعب وسط سبورتينج براجا البرتغالي لموسم واحد بالإعارة.

وأوضح الحساب الرسمي للفيحاء على تويتر أن اللاعب صاحب اـ29 عامًا وقع عقدًا مبدئيًا مع النادي على أن يُوقع العقود النهائية عقب اجتيازه الفحوصات الطبية المعتادة، والتي سيجريها خلال الفترة القادمة.

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وجاء التعاقد مع أسيس بناءً على التوصية المقدمة من البرتغالي خورخي سيماو المدير الفني للفريق.

ولعب أسيس لعديد الأندية البرازيلية قبل أن ينتقل للعب في أوروبا عبر بواية بيرا مار البرتغالي، وبعده لعب لأندية تشافيز وباكوس وأخيرًا براجا.

يُذكر أن الفيحاء نجح مؤخرًا في ضم مهاجم الفتح "حمد بن سعود الجهيم"، وقد أعلن فسخ عقده لاعبه حاتم بلال بالتراضي.