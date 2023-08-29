ميركاتو الأهلي .. أليوسكي و30 مليونًا لخطف هدف الهلال وإغراء نجم الاتفاق

مستجدات ميركاتو الأهلي التاريخي في الصيف الحالي

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بعد إغلاق ملف الأجانب.. يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم أكثر من لاعب محلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي ضم 8 لاعبين أجانب جدد، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى رباعي محلي؛ هم بسام الحريجي وعبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا إلى الشباب السعودي؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، عرض على الشباب، مبلغ 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، مقابل الحصول على خدمات الحربي.

وأشارت إلى أن اللاعب، الذي يحظى باهتمام كبير للغاية، من نادي الهلال السعودي، مرحب بالعرض الأهلاوي، وينظر إليه بشكل إيجابي للغاية.

وعلى جانب آخر.. عرض مسؤولو الأهلي، على نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي؛ على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الاتفاقية، تتجه إلى رفض العرض، رغم إغراءات الأهلي؛ لرغبة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول، بالاحتفاظ بأبرز نجومه، في الموسم الحالي.

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