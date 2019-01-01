أهلي جدة يحسم صفقة يزيد البكر لصالحه

النادي حسم كل الأمور الخاصة بالصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح أهلي جدة في التعاقد مع يزيد البكر مدافع الفيصلي، وسيُوقع اللاعب على عقد يمتد لـ5 مواسم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق تام مع اللاعب ووكيله وناديه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والتي سيُعلن عنها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

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وأضافت الصحيفة أن البكر سيُوقع عقدًا لمدة 5 سنوات يحصل بموجبه على 7 ملايين ريال سعودي، بواقع مليون ونصف ريال سعودي سنويًا.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه الفيصلي، لكن بعض التقارير الصحفية تحدثت سابقًا على أنه لن يقل عن 7 ملايين ريال.

يُذكر أن الفيصلي تخلى الصيف الماضي عن ظهيريه حمد آل منصور وسلطان الغانم لصالح النصر، وقد ساهم اللاعبان في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد صراع شرس مع الهلال.