ميرسون: لو كنت من إدارة أرسنال لتعاقدت فوراً مع براندن رودجرز

أسطورة أرسنال السابق يرغب في التعاقد مع المدير الفني لليستر سيتي

يعتقد بول ميرسون أسطورة أرسنال السابق، أن على إدارة الفريق التعاقد مع المدرب براندن رودجرز، بدلاً من أوناي إيمري مدرب الفريق الحالي.

وقال ميرسون في تصريحات صحفية: "لقد قرأت في مكان ما، أن إيمري كان سعيداً بالتعادل مع ولفرهامبتون في مباراة استقبل مرمى أرسنال 24 تسديدة".

وواصل: "عندما تفكر ستجد أن هذه هي أكثر مرة استقبل فيها أرسنال تسديدات على مرماه، منذ انتقاله إلى ملعب الإمارات، أرسنال استقبل 31 تسديدة خارج أرضه أمام واتفورد متذيل ترتيب الدوري".

وتطرق أسطورة أرسنال السابق إلى الإشادة بمدرب ليستر سيتي براندن رودجرز وقال: "إنه يقدم أشياءً لا تصدق مع ليستر، يتواجد معهم ضمن الأربعة الكبار".

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وتابع: "إذا كنت من إدارة أرسنال، سأقوم بالتعاقد مع رودجرز ومنحه عقداً مدته خمس سنوات وأجلس وأشاهده وهو يغير النادي للأفضل".

جدير بالذكر أن أرسنال، على موعد مع ليستر سيتي مساء السبت القادم في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.