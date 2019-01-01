ميرتينز يحطم رقم مارادونا على سلم هدافي نابولي

ميرتينز ثاني هدافي نابولي التاريخيين متجاوزًا مارادونا وخلف مارك هامشيك

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عادل النجم الدولي البلجيكي درايس ميرتينز رقم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا كثاني الهدافين التاريخيين لنادي نابولي الإيطالي.

وسجل ميرتينز الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة السابعة عشر من شوط المباراة الأول، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذا الهدف، بات ميرتينز يمتلك 115 هدفًا مع نابولي في تاريخ مشاركاته مع أمراء الجنوب، ليعادل رقم دييجو أرماندو مارادونا أيقونة الفريق.

وفي شوط المباراة الثاني سجل ميرتينز الهدف الثاني له ولنابولي ليحطم رقم مارادونا وينفرد بالمركز الثاني على سلم الهدافين التاريخيين للنادي.

وبات ميرتينز على بعد 5 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي لنادي نابولي ويحطم رقم مارك هامشيك الذي يمتلك 121 هدفًا.

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يذكر أن ميرتينز قد جلس على دكة البدلاء في أكثر من مباراة خلال الموسم الحالي، وسط أنباء عن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق قريبًا.