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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ميدو يقود الوحدة لجوائز الأفضل في الدوري السعودي

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ميدو
شهدت هذه الجولة سيطرة نادي الوحدة على جميع جوائز الجولة من حيث المدرب واللاعب والجمهور الأفضل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز الأفضل في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت هذه الجولة سيطرة نادي الوحدة على جميع جوائز الجولة من حيث المدرب واللاعب والجمهور الأفضل.

ووقع الاختيار على المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت لنادي الوحدة، وكذلك اللاعب روميلي أوتيرو والذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي، وأخيراً جماهير نفس الفريق هو الأفضل بالجولة.

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وتمكن ميدو من قيادة فريقه للتغلب على فريق الأهلي في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف.

كما تمكنت جماهير فريق الوحدة من حصد جائزة الجمهور المثالي في الجولة الخامسة عشرة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودية، تمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

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