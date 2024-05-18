ميدو: كاسترو لن ينام بعد الديربي .. وبونو "نصف الهلال"

"متى يفوز الهلال على النصر؟"

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أن البرتغالي لويس كاسترو هو أكثر شخص داخل النصر سيكون حزينًا بعدم فوز فريقه على الهلال في ديربي الرياض.

الهلال خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميدو في تعليقه على اللقاء ببرنامج "دورينا غير" على الرياضية السعودية: "كاسترو لن ينام الليل بعد هذا التعادل مع الهلال، لأن فرصته الوحيدة للفوز على غريمه ضاعت بسذاجة غريبة وفي وقت قاتل".

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وتساءل لاعب توتنهام السابق: "كيف للاعب دولي ونجم كبير مثل ساديو ماني أن يرتكب خطأ بهذه السذاجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل متى سيفوز النصر على الهلال إذن؟!".

وتابع: "ياسين بونو هو نجم المباراة بدون منازع، وصاحب قرار التوقيع معه (معلم)، والحارس المغربي أثبت صدق مقولة أن حارس المرمى هو نصف الفريق وقد يكون أكثر من ذلك".

وبهذا التعادل، حافظ الهلال على سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري من المسابقة المحلية بعد 29 فوزًا، و3 تعادلات، لكن سلسلة انتصاراته توقفت بعد أن بلغت 24 مباراة على التوالي.

وبات الهلال على بعد مباراتين فقط من تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، والثالثة في تاريخ دوري المحترفين (منذ 2008-2009).