ميدو: طرد جنش ظالم ويجب أن يشارك في النهائي

ميدو يصف حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي بالظالم بعد طرد جنش

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد احمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، والمحلل الرياضي الحالي أن البطاقة الحمراء التي تعرض لها جنش في نصف نهائي الكونفدرالية، ظالمة.

وتعرض حارس الزمالك إلى الطرد، في إياب دور نصف النهائي بين الفارس الأبيض والنجم الساحلي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما في الملعب الأوليمبي بسوسة.

وحجز الزمالك مقعده في المباراة النهائية، بعد تفوقه على النجم بهدف نظيف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش، صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج ابدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد أقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه".

الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش..صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج ابدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد اقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه.. @ZSCOfficial — Mido (@midoahm) May 5, 2019

وواصل: "يجب ان يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش..يجب ان يشارك في النهائي..قرار ظالم من حكم ظالم".

يجب ان يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش..يجب ان يشارك في النهائي..قرار ظالم من حكم ظالم!! — Mido (@midoahm) May 5, 2019

وحصل جنش على بطاقة صفراء بسبب إضاعته للوقت، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقائق الأخيرة من اللقاء بسبب لمسه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

الجدير بالذكر ان الزمالك سيلعب امام نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة، وتكون مباراة الذهاب يوم الأحد 19 مايو الجاري، ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.