ميدو: رفضت ضم الحضري بسبب سبه لنادي الزمالك

ميدو يكشف سبب عدم موافقته على ضم عصام الحضري لنادي الزمالك.

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن سبب رفضه التعاقد مع عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لصفوف الفريق الأبيض عام 2014.

ميدو قال خلال تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مرتضى منصور رئيس الزمالك قال لي قبل مواجهة وادي دجلة بيومين، على أنه حصل على توقيع عصام الحضري حارس دجلة وقتها، وطلبت منه تأجيل الأمر لبعد المباراة".

مدرب الزمالك السابق تابع: "عقدت جلسة مع محمد صلاح وعبد الحليم علي، وعرضت عليهما الأمر، ولكن رده كان لن نكون رجالًا إذا عاد الحضري إلى الزمالك مرة أخرى، بعدما سب القلعة البيضاء داخل الملعب".

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أحمد حسام واصل: "وجدت عبد الحليم علي متفقًا مع محمد صلاح على هذا الأمر أيضًا، وطلبت منهما إغلاق الملف حاليًا، وعدم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام".

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وأردف: "بعد المباراة تحدثت مع مرتضى منصور، وأخبرته بأن الحضري سيكون مفيد للزمالك فنيًا، وكلنه لن يكون له مكانًا بعدما سب الزمالك داخل ملعب حلمي زامورا، وهذا قراري أنا وجهازي الفني، ومرتضى لم يكن يعلم تلك الواقعة".

واستطرد قائلًا: "خرجت في اليوم التالي في وسائل الإعلام، وصرحت بأن عصام الحضري لن يكون حارسًا للزمالك طوال تواجده مديرًا فنيًا للفريق، وهو ما أثار غضب مرتضى منصور، لأنني أعلنت قراري دون العودة له".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "مرتضى منصور تحدث معي في مساء اليوم نفسه، وأكد لي أنه تحقق من واقعة سب الحضري للزمالك، وبالتالي هو يدعم موقفي".