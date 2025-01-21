حدد مكان سكنهم! .. أحمد حسام ميدو: 70-80% من لاعبي الاتفاق الأجانب مع جيرارد يُقيمون خارج السعودية!

مفاجأة مدوية من النجم المصري السابق

فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة مدوية حول مكان إقامة اللاعبين الأجانب في الاتفاق، حيث أكد خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" أنهم يعيشون خارج المملكة العربية السعودية.

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الاتفاق سقط على ملعبه في الدمام 2-1 أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ليُواصل سجله السيئ في المسابقة، حيث توقف رصيده عند 18 نقطة تضعه في المركز الـ11 قبل ختام الجولة الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" ناقش مع ضيوفه أسباب ذلك التراجع، فتطرق ميدو إلى نقطة وصفها بالمهمة جدًا وهي مكان إقامة اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن 70-80% منهم يتواجدون خارج السعودية، وتحديدًا في دولة البحرين.

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وأضاف حول ذلك "لدي معلومة أكيدة أن 70-80% من لاعبي الاتفاق الأجانب مع جيرارد لا يعيشون في السعودية، بل في البحرين، وهذا خط كبير. اللاعب القادم من الخارج هو محترف يجب أن يعيش بالقرب من مقر ناديه لتجنب قيادة السيارة لساعات طويلة أثناء حضوره ورحيله عن النادي، لأن تلك القيادة تُسبب له إجهادًا بدنيًا كبيرًا، لابد للأجنبي القادم للعمل كلاعب محترف أن يعيش في الدولة التي يلعب بها".

النجم المصري المعتزل أوضح أن عقده مع توتنهام كان يتضمن بندًا يمنعه من الإقامة بعيدًا عن مقر التدريبات بأكثر من 5 أميال.