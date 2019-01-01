ميدو : أتمنى أن تُشجع مصر على الاستثمار الرياضي وتكرار تجربة بيراميدز

بيراميدز حقق الفوز على ناديي الأهلي والزمالك على الترتيب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدرب السابق لنادي الوحدة السعودي، على تجربة نادي بيراميدز عقب تحقيقه فوزين على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الأسبوع الماضي.

ميدو غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قلت في بداية الموسم ان تجربة بيراميدز ستجعل الدوري أقوى وبأني شخصيا أتمنى ان يتشجع المستثمرين الأجانب من هذه التجربة ويكون عندهم نفس القدر من شجاعة @Turki_alalshikh ويستثمرون في الدوري المصري صاحب التاريخ العريق، ويجب ان يكون. هذا الفكر توجه من الدولة".

بيراميدز حقق الفوز على ناديي الأهلي والزمالك على الترتيب خلال 5 أيام بنفس النتيجة هدف مقابل لا شيء.

مجلس إدارة الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبين حال التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى الفريق للفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.. كتيبة جروس ستلاقي النجم الساحلي في ذهاب نصف النهائي يوم 28 الجاري. pic.twitter.com/3NjQIk70nm — جول مصر (@goaleg) April 24, 2019

المدير الفتي السابق لنادي الزمالك أضاف : "يجب ان تعمل الدولة على توفير مناخ صحي للمستثمرين الأجانب بالقدوم لمصر وتشجيعهم على ضخ أموالهم في مصر".

وأكمل ميدو : "يجب أن نسوق الدوري وننظمه بشكل أفضل حتى نشجعهم!!تخيلوا لو أن هناك ٤ فرق أخرى بنفس مستوى بيراميدز في الدوري بجانب فرقنا التاريخية العريقة!! سنعود مرة أخرى لنكون أفضل دوري بالمنطقة".

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وبالحديث عن مباراة الأمس التي فاز بها بيراميدز قال : "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة امس للفوز!! ولكن الأن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق الأن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين".

ميدو أنهى تغريداته : "اللاعبون يعلموا تمامًا أن عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه بالأمس إذا أرادوا أن يكونوا أبطالًا!! أغلقوا صفحة مباراة الأمس وقاتلوا في كل المباريات".