ميجيل عزيز: النجم الشاب لآرسنال وبوسكيتس الجديد

يمكن للاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا ميجيل عزيز أن يشارك مع الفريق الأول لآرسنال في الأسابيع المقبلة بعد لفت الأنظار في أكاديمية الجانرز

لطالما كان لاعب آرسنال الشاب ميجيل عزيز - الذي قد يكون أول ظهور له في الدوري الأوروبي ضد رابيد فيينا مساء الخميس - لاعبًا يؤمن تمامًا بقدراته.

ساعدته هذه الثقة في التميز على زملائه في أكاديمية النادي، وهو ما جعله يقف الآن على حافة المشاركة مع الفريق الأول بعد شهرين فقط من بلوغه الثامنة عشرة.

قال خلال مقابلة مع الصحفي الإسباني جيليم بالاجوي: "أحب أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم. لدي السمات، لدي معدل الجهد، لذا فإن الأمر متروك لي لمواصلة العمل الجاد.

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"أنا لا أشك في نفسي أبدًا لأنه إذا كانت لديك شكوك فمن الصعب الوصول إلى أعلى إمكاناتك. أخبرني أبي وأمي دائمًا أنك بحاجة إلى الإيمان بنفسك والاستمرار في العمل لتحقيق حلمك، لأنه لا يوجد شيء مستحيل ".

لطالما كان يُنظر إلى عزيز في أكاديمية آرسنال كلاعب لديه القدرة على أن يصبح نجمًا.

وصل لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات، ورفض مبادرات تشيلسي ووست هام للانضمام، وسرعان ما بدأ في لفت الأنظار.

كان يتم تتبعه في بعض الأحيان، حيث كان يلعب مع الفئات العمرية التي تتجاوز سنه، تمامًا كما كان بوكايو ساكا خلال صعوده السريع نحو الفريق الأول.

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من الواضح أن ساكا الآن متقدم جدًا على عزيز، لكن لاعب إنجلترا الدولي تحت 18 عامًا يركز على كونه النجم التالي من إنتاج هيل إند إلى الفريق الأول في شمال لندن.

يتدرب الآن مع الفريق الأول لآرسنال بشكل منتظم، وسافر إلى النرويج الأسبوع الماضي حيث كان بديلاً في انتصار الجانرز على مولده 3-0 لضمان التأهل إلى مراحل خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

مع ضمان التأهل الآن، لدى عزيز فرصة لخوض أول مباراة له مع الفريق الأول - إما ضد رابيد فيينا ليلة الخميس أو في المباراة الأخيرة للمجموعة ضد دوندالك في غضون أسبوع.

ولكن حتى لو أتيحت له الفرصة لإثارة إعجاب ميكيل أرتيتا، فلن يكون ذلك سببًا للاحتفال الكبير من لاعب يتطلع دائمًا إلى المستقبل.

قال: "أنا لا أشعر بالرضا عما أفعله. إذا كان هناك المزيد للقيام به، فسأفعل ذلك.

وأضاف: "أنا دائمًا أول من يصل إلى التدريب وآخر من يغادر وأفعل أي شيء كي أستطيع أن أكون أفضل لاعب. يجب أن تكون هذه هي عقليتك إذا كنت تريد أن تكون الأفضل."

أصبح عزيز لاعباً أساسياً في فريق تحت 23 عاماً هذا الموسم بعد أن وقع أول عقد احترافي له فقط في سبتمبر من العام الماضي.

تطور في البداية كلاعب خط وسط "box-to-box"، لكنه الآن يعمل أكثر كارتكاز.

كان مدرب أكاديمية آرسنال بير ميرتساكر هو الرجل الذي اكتشف قدرة عزيز على اللعب في المركز رقم 6، ولم ينظر لاعب الوسط إلى الوراء منذ ذلك الحين.

طالب في اللعبة، يشاهد كرة القدم لمحاولة التعلم من الأفضل. أسطورة آرسنال باتريك فييرا هو لاعب يتطلع إليه، لكن هناك لاعب آخر متميز حقًا.

قال النجم الشاب لنادي آرسنال "سيرجيو بوسكيتس". وأضاف: "أعتقد أنه كان أفضل لاعب خط وسط لفترة طويلة جدًا. يبدو دائمًا أن لديه مساحة من حوله، يلعب دائمًا برأسه مرفوعًا، يسبق بخطوة. بالنسبة لي، أحب أن أضع جزءًا من طريقته في لعبي.

"عندما يركض اللاعبون بسرعة 100 ميل في الساعة، لا يمكنهم حقًا النظر إلى ما يحدث وأحيانًا تحتاج إلى اللعب بقليل من رباطة الجأش."

إذا ظهر عزيز لأول مرة في الأسابيع المقبلة، فسيكون هناك الكثير في إسبانيا ونيجيريا الذين سيراقبونه عن كثب.

على الرغم من أنه مثل إنجلترا على مستوى الشباب تحت 18 عامًا، إلا أنه يمكنه اللعب أيضًا في إسبانيا من خلال والدته ونيجيريا من خلال والده.

أعلن كلا المنتخبين أنهما يرغبان في أن يمثلهما في المستقبل، ولم يتخذ الشاب قرارًا بعد بشأن المنتخب الذي سيلعب له على مستوى الكبار.

في الوقت الحالي تركيزه ينصب فقط على آرسنال ومتابعة الرحلة التي بدأها قبل 13 عامًا والتي تجعله الآن على مقربة من الفريق الأول.