ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة - ظهور أوناجم

الزمالك يسعى للحفاظ على فرصه للاحتفاظ بالكأس للعام الثاني على التوالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة المحلية.

ويسعى ميتشو لتحقيق الفوز الثاني على التوالي مع الزمالك بعد أن تولى تدريب الأبيض أمام ديكاداها الصومالي في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا كأول مهمة له.

ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا قبل مران الزمالك الجماعي

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – فرجاني ساسي – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور – أشرف بنشرقي – كريم بامبو

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد