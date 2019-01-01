ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا قبل مران الزمالك الجماعي

الزمالك يستعد لمواجهة المقاصة في كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض قبل مران الفريق الجماعي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي ذهابًا وإيابًا بمجموع نتيجة 13 – 0.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن ميتشو عقد جلسة سريعة مع شيكابالا قبل انطلاق المران الجماعي.

وأصر ميتشو على عقد جلسة مع شيكابالا من أجل توجيه بعض التعليمات الفنية لينفذها في التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ويسعى ميتشو لقيادة الزمالك نحو التأهل للدور المقبل من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه النسخة الماضية على حساب سموحة.