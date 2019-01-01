ميتشو وديسابر يعلنان التشكيل.. الزمالك وبيراميدز من البطل؟

الزمالك يسعى للحفاظ على اللقب وبيراميدز سعيًا للبطولة الأولى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بعد قليل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب الكأس للعام الثاني على التوالي، بعد أن توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – شيكابالا

الهجوم: مصطفى محمد

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بينما كشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ومحاولة تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار

خط الوسط الدفاعي: نبيل دونجا – إيريك تراوري

خط الوسط الهجومي: إسلام عيسى – عبدالله السعيد – إبراهيم حسن

الهجوم: جون أنطوي