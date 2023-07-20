ميتروفيتش يُخبر المقربين بقراره ويوتر الأجواء بين الهلال وفولهام

هل يرضخ فولهام لطلبات ميتروفيتش؟

أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، إلى أن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الهلال في التعاقد مع مهاجم جديد، لتعويض النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل عن صفوف الزعيم بنهاية الموسم الماضي، بعدما انتهى عقده.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن أخبر المقربين منه بأنه لن يلعب مع فولهام مرة أخرى، بعد أن قام ناديه بتقييمه بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الضخم الذي قد يعرقل مسألة رحيله.

ميتروفيتش غاضب من مسألة تسعيره من جانب نادي فولهام، حيث كان لا يُريد السفر مع فريقه إلى أمريكا في المعسكر الإعدادي، ولكن وكيل أعماله أقنعه بالسفر.

وتحرك وكيل ميتروفيتش توني خان، وطلب من فولهام خفض قيمته ما بين 35 إلى 45 مليون جنيه إسترليني، لتسهيل مسألة انتقاله إلى الهلال الذي يرغب في ضمه.