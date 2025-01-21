"موعد عودة ميتروفيتش وطبيعة إصابة كوليبالي" .. جيسوس يعلنها: صفقة الهلال مع كايو سيزار ترد على المشككين!

الهلال حسم صفقته الشتوية الأولى وسط معاناة مع الإصابات..

تحدث جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن عديد "الملفات المهمة" المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الفوز على الوحدة.

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الهلال فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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جيسوس أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن أطباء الزعيم الهلالي أخبروه بأن إصابة أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تحتاج إلى فترة علاج تمتد حتى نهاية شهر يناير الجاري.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "ميتروفيتش قد يعود إلى مباريات الهلال، في بداية شهر فبراير القادم؛ ولكننا رأينا كيف استغل المهاجم الشاب ماركوس ليوناردو الفرصة، وسجل الكثير من الأهداف، في غياب زميله الصربي".

وبخصوص إصابة مدافع الهلال خاليدو كوليبالي، في مواجهة نادي الوحدة؛ أوضح جيسوس أن اللاعب اشتكى من ركبته، في استراحة ما بين الشوطين؛ لذلك فضل إخراجه من أرضية الملعب.

وعلى جانب آخر.. أشاد جورج جيسوس بصفقة الجناح الشاب كايو سيزار، المنضم رسميًا إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي؛ قائلًا: "أعرفه من الدوري البرتغالي.. يملك الخصائص التي نريدها".

واعتبر جيسوس أن صفقة سيزار البالغ من العمر 20 سنة؛ هي رد على كل المشككين في مسابقة الدوري السعودي، والذي يزعمون بأنه يتم التعاقد مع اللاعبين كبار السن فقط.

جدير بالذكر أن الهلال أعلن مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع سيزار لمدة 3 مواسم ونصف؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.