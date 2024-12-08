"ذلك نتاج البيئة التي أخرجتك" .. هجوم جم على ميتروفيتش بعد تصرفه الفج مع لاعب الرائد

المهاجم الصربي خرج عن الروح الرياضية في نهاية المباراة التي حسمها الهلال بشق الأنفس..

تسببت الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، في موجة من الهجوم الحاد عليه عقب تصرفه في نهاية مواجهة الرائد.

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الزعيم كان قد استضاف الرائد أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، في مباراة حسمها صاحب الأرض بالفوز بنتيجة (3-2) في الوقت القاتل بفضل هدف في الدقيقة 14+90.

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وعقب المباراة، ملأ لاعبو الهلال الملعب باحتفاليات مختلفة في ظل صعوبة المواجهة، لكن ميترو خرج عن الروح الرياضية بتصرفه تجاه الكاميروني عمر جونزاليس؛ محترف الخصم..

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الكاميروني كان في طريقه للخروج من الملعب، ليتفاجأ بالصربي يأتي من خلفه للاحتفال بجنون أمامه مع الجماهير، لاستفزازه.

وبينما رفض جونزاليس الاستجابة للاستفزازات، بل مد يده لميتروفيتش لمصافحته وتهنئته، رفض محترف الهلال بطريقة فجة السلام عليه، مشيرًا إليه بالخروج من معقل الزعيم.

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هذا التصرف دفع الكثيرون للهجوم على مهاجم الموج الأزرق، وكان الإعلامي علي هبة أحد هذه الفئة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تصرفات طفولية تعكس واقع البيئة التي يخرجون منها!!، هل سيكون هناك تدخل من لجنة الانضباط على هذه التصرفات الثورية؟! والله عيب".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز الـ12 بـ14 نقطة.