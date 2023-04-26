"مو شغلك" .. مسلي آل معمر يصدم إعلامي وجه له النصيحة!

يبدو أن رئيس النصر لا يقبل النصيحة نهائيًا ولو كانت من أجل مصلحة ناديه!

shahid

رغم ما تقترفه إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر من أخطاء في القرارات الفنية وبعض الإداريات إلا أن رئيسها لا يقبل النصيحة، بحسب ما كشف الإعلامي الرياضي علي هبة من كواليس.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العالمي ودع مؤخرًا كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الوحدة بهدف نظيف في نصف النهائي، وهو ما زاد الأمور اشتعالًا في الفريق، خاصةً وأنه في يناير الماضي، ودع النصر كأس السوبر السعودي أيضًا.

وقال هبة، عبر تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الصديق والأخ وابن العم مسلي لا يقبل النصحية، أكملت سنة وستة أشهر دون تواصل معه، لأنه في يوم من الأيام نصحته بأن خروج اللاعب تاليسكا للظهور الإعلامي قبل مباراة الاتحاد بخمسة أيام خطأ وانتقدته، فرد (مو شغلك)، وبعد مواجهة الهلال قاريًا الموسم الماضي تحدثت عن أخطاء موجودة في النصر وحذرت من الإطاحة به من قبل الهلال من الدوري والكأس بنتائج كبيرة، وبعدها بأسبوعين واجه النصر الهلال وخسر".

وأضاف: "تشكيل النصر لا يتناسب مع فريق يُشكل من جديد، مسلي ليس المشكلة، هو لبى مطالب الجماهير بنسبة 95%، أحضر مدرب يتمناه أي نادي خليجي وأحضر عناصر على أعلى مستوى من أوسبينا وكونان وغيرهما، لكن الإصابات ضربت الفريق، الأمور كانت فوق طاقة رئيس أحضر مدرب عالمي ولاعبين، هو نجح على مستوى التعاقدات والحفاظ على حقوق النادي قضائيًا وأخضع الاتحاد والهلال".

علي هبة اختتم: "حتى إن رحل مسلي وحضر مدرب جديد، ما يحدث في النصر غير طبيعي، يجب أن يكون هناك مجلس إدارة مستقل، في الهلال فهد بن نافل لا يعلم بالأمور الفنية ولا يعرف التسلل، هناك إدارة مستقلة مسؤولة عن إدارة الكرة في الهلال".

جدير بالذكر أن النصر تتبقى له فقط الموسم الجاري المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، الذي يحتل به الوصافة بـ53 نقطة، مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بثلاث نقاط، بينما خاض العالمي مباراة أكثر.

Shahid