مؤشر لاستبعاد العودة؟ ميسي يتعاقد مع راعٍ رفضه برشلونة

ميسي وقع عقد رعاية مع منصة تعليمية هندية رفض برشلونة التعامل معها من قبل.

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي بمثابة مغناطيس للرعاة، حيث وقع مؤخرًا مع منصة "BYJU" التكنولوجية التعليمية التي يقع مقرها في الهند، ميسي سيكون أول سفير عالمي للعلامة التجارية لهذه الشركة، التي تهدف إلى توسيع نطاق التعليم بطريقة منصفة وميسرة وبأسعار معقولة لغالبية الناس.

ومع رغبة المنصة في التوسع، فقد نجحت مؤخرًا في أن تصبح أحد الرعاة الرسميين لبطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق في قطر بعد أيام قليلة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن أمر مثير للفضول في رحلة المنصة نحو الشهرة، حيث أكدت أن الشركة نفسها حاولت الإعلان على قميص برشلونة، قبل أن يوقع النادي من منصة "سبوتيفاي" الموسيقية.

الشركة قدمت عرضًا إلى برشلونة قبل انتخاب جوان لابورتا رئيسًا في مارس 2021، بنحو 60 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى كمتغيرات لأهداف مختلفة يجب أن يحققها الفريق مثل الفوز بالألقاب، لكن في النهاية لم ينجح العرض بسبب رفض المنصة رفع العرض.

رحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 كان سببًا رئيسيًا في عدم قيام المنصة بعدم رفع العرض، وعندما أراد لابورتا تفعيل اتصال جديد مع الشركة كان الآوان قد فات.

وربما يكون تعاقد ميسي مع المنصة الهندية مؤشرًا جديدًا على تراجع خيار عودته من جديد إلى برشلونة، لكن المؤكد هو أن الأرجنتيني سيظل مهما تقدم في العمر عاملًا جذابًا جدًا للرعاة.