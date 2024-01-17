مؤشر جديد على موقف مانشستر سيتي قبل محاكمة البريميرليج

115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف!

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي مانشستر سيتي قبل محاكمته المرتقبة، بشأن تورطه في انتهاء قواعد اللعب المالي النظيف، على مدار 9 مواسم متتالية، من بينها موسمين تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي قبل عام (فبراير 2023)، اتهامًا إلى مانشستر سيتي بارتكاب العديد من الانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف لمدة 9 مواسم متتالية بين عامي 2009 إلى 2018، وهي الفترة التي فاز فيها النادي السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.

وقررت رابطة البريميرليج إحالة القضية إلى لجنة مستقلة للتحقيق مع مانشستر سيتي في 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

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وكشف جان جوغان؛ الصحفي بصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي لديها ثقة كبيرة في موقف النادي تجاه الـ115 ادعاءً المرتبطين بمحاكمته خلال الأسبوع المقبل.

وكان ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلن في وقت سابق أنه تم تحديد موعد للاستماع إلى قضية مخالفة مانشستر سيتي، لقوانين اللعب المالي النظيف، وعلى الأرجح ستكون خلال أسبوع.