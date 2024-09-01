هجوم قاسٍ من داخل البيت .. مؤسس الهلال لجمهوره: ألا تخجلون من أنفسكم أمام الأهلي!

هجوم جم من مسؤول أسبق في الهلال على جماهير القلعة الزرقاء..

في ضربة لم يتوقعها أحد، خرج عبدالرحمن السماري؛ أحد مؤسسي نادي الهلال السعودي، للهجوم على جماهير ناديه، مطالبًا إياهم باحترام نظرائهم في الأهلي، بداعي أفضل الأخير على القلعة الزرقاء.

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الزعيم أطاح الشهر الماضي بالراقي من نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بالفوز عليه في ركلات الترجيح (4-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

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تلك المواجهة ومواجهات الفريقين بشكل عام، دائما ما تشهد بعض الهتافات العنصرية من فئة من الجماهير، وهو ما استاء منه السماري.

هذا بخلاف الشماتة في قلعة الكؤوس بعد الهبوط من دوري روشن للمحترفين والمشاركة في دوري يلو للدرجة الأولى موسم 2022-2023 لأول مرة في تاريخه.

كل هذا لم يعجب عبدالرحمن السماري، ليكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سبحان الله النادي الذي أعطاكم اللاعبين والملايين وأنقذكم من فضيحة عالمية وسدد ما عجزتم عنه وأنقذكم من رهن بيت رئيسكم الله يرحمه وهو مليون ريال باقي عقد البرازيلي ريفالينو مع رسوم العضوية نصف مليون ريال، ألا تخجلون من ترديد أسطاونتكم المخجلة (نادي الطحالب؟!!) و(النادي الصاعد من يلو!!)، وغيرها من الألقاب الغثيثة".

وأضاف: "الكل يعلم من هو النادي الملكي وقلعة الكؤوس، احترموا من وقفوا معكم وقت الضيق رحم الله الأمير عبدالله الفيصل".

يذكر أن الأمير عبدالله الفيصل؛ الأب الروحي للأهلي، كان هو من تولى مهمة تسديد المليون ريال الناقصة في صفقة ريفيلينو، بخلاف استقطاب عدة صفقات أخرى للهلال كنجيب الإمام، علي الكعبي وغيرهما.

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على جانب آخر، يرفض البعض الاعتراف بالسماري كأحد مؤسسي الهلال كما يردد هو، ويكتفون باعتباره عضوًا في أول مجلس إدارة في تاريخ النادي عام 1380 هجريًا، بينما يعترفون بعبدالرحمن بن سعيد كمؤسس وحيد للنادي عام 1377 هجريًا.