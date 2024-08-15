"يتبع إرث الأسطورة البرازيلي" .. مؤسسة بيليه توجه "إشادة متأخرة" بجود بيلينجهام

متأخرة لكن تبقى إشادة خاصة..

مرت على اللقطة شهر ونصف، لكن مؤسسة الأسطورة البرازيلي بيليه أبت إلا أن تعيد تصديرها من جديد، كنوع من إحياء إثر النجم الراحل..

الحديث هنا عن لقطة هدف نجم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام في مرمى سلوفاكيا بدور الـ16 من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والذي جاء من مقصية رائع في الدقيقة 90، ليدرك به التعادل، ومن بعده أضاف زميله هاري كين هدف الفوز، ليصعد الأنجليز لربع النهائي.

هذا الهدف ذكر الكثيرين بأهداف بيليه من المقصيات الرائعة، لتقرر مؤسسته توجيه رسالة إشادة خاصة بالنجم الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب: "عندما يسجل نجم هدفًا من مقصية، يتوقف العالم كله للحظة ليشيد به .. حتى من يحضرون المباراة من الملعب".

وأضاف: "هذه هي البصمة المميزة لبيليه، نحن سعداء جدًا برؤية رياضيين رائعين من الجيل الجديد مثل بيلينجهام، يتبعون إرث بيليه".

يذكر أن إنجلترا كانت قد خسرت لقب يورو 2024 بالهزيمة أمام إسبانيا في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.