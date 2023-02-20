مؤرخ الاتحاد غاضبًا: التاريخ محفوظ والعميد والأهلي الأكثر سيطرة

أزمة التوثيق ليست متعلقة بعدد بطولات الأندية السعودية فقط!

اعتدنا على أزمة توثيق بطولات الأندية السعودية في السنوات الأخيرة، وتضارب الأقوال بين المؤرخين، لكن هذه المرة عبد الإله النجيمي؛ مؤرخ نادي الاتحاد، غاضب من شيء آخر، خاص بالحضور الجماهيري.

العميد هو أكثر الأندية حضورًا للجماهير في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي حتى الآن مع مرور 17 جولة، وهو ما يدفع الفريق لتقديم واحد من مواسمه المميزة في السنوات الأخيرة.

لكن رابطة دوري المحترفين قامت بحذف إحصائيات الحضور الجماهيري للأندية مؤخرًا من موقعها الرسمي، وهو ما أثار غضب النجيمي، الذي قال خلال تصريحاته لإذاعة "ألف ألف": "أقوم بأرشفة البيانات منذ عام 2011م، وإحصائيات الحضور الجماهيري التي كانت موجودة على موقع الرابطة كانت خاصة بالعامين الأخيرين فقط، وقبل هذا كانت موجودة على موقع إحصائيات الدوري السعودي المغلق حاليًا، كنت اعتمد على هذين الموقعين قبل أن تُحذف البيانات، الإحصائيات يجب أن تكون موجودة في كل مكان حتى موقع وزارة الرياضة، فهذا حق أصيل لكل نادٍ، من المفترض أن تكفله رابطة الدوري أو منصات بيع التذاكر على أقل تقدير، فهو عامل مهم حتى في مسألة التفاوض مع اللاعبين العالميين".

وأضاف: " أقول لمن قام بحذف البيانات من موقع الرابطة أو عدم حفظ ما كان في موقع إحصائيات الدوري السعودي إن التاريخ محفوظ من مراجعكم التي حذفتموها، ومن الخطأ حذفها، في ظل التوجه الواضح لتسويق الدوري عالميًا، كنا نتمنى أن يتم حصر حضور جماهير الأندية خارج الأرض، وليس حذف الاحصائيات الخاصة بكل نادي في الحضور، الأمر الذي يؤثر على تسويق الدوري السعودي عالميًا".

واختتم: "الاتحاد سيكسر حاجز الـ4 مليون إذا حضر له 40 ألف مشجع في كل مباراة من المباريات المتبقية له في دوري هذا الموسم، وهذه الإحصائية منذ عام 2011م حتى وقتنا الراهن، والأهلي يلي الاتحاد إبان وجوده في الدوري الممتاز، لكن حاليًا لا أملك أرقام حضوره جماهيره في دوري يلو".