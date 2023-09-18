"مؤتمر مظلم مثل موسم ميلان" .. انقطاع الكهرباء في ملعب الروسونيري قبل مواجهة نيوكاسل!

موقف غريب في المؤتمر الصحفي لمباراة ميلان ونيوكاسل...

تعرض ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، ومدافع الفريق فيكايو تومري، إلى موقف محرج أثناء المؤتمر الصحفي، لمباراة الروسونيري أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ميلان، نظيره نيوكاسل، مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

وأثناء المؤتمر الصحفي للمباراة انقطع التيار الكهربائي، لمدة تزيد عن 10 دقائق، مما دفع بعض الصحفيين إلى التعليق مازحين أن الكهرباء أيضًا انقطعت عن موسم ميلان.

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ويعاني الروسونيري، هذا الموسم من تراجع كبير في الأداء والنتائج، كان آخرها الخسارة من الغريم إنتر، في ديربي ميلانو مطلع الأسبوع الحالي بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري الإيطالي.

ويطالب بعض من جمهور ميلان، إقالة المدرب بيولي، من منصبه بسبب تراجع الأداء الذي يشهده الفريق في الفترة الأخيرة، وستكون مباراة نيوكاسل اختبارًا صعبًا على المدرب الإيطالي.

ويشارك ميلان في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا، إذ وقع مع باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نيوكاسل.