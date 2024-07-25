مؤتمر تقديم هانز فليك .. رسالة لابورتا إلى تشافي وتعليق "الألماني" على دور تياجو ألكانتارا

المدرب الجديد علق على أخبار نيكو ويليامز

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة مدى صعوبة اتخاذه لقرار الإطاحة بالمدرب تشافي من دكة بدلاء برشلونة، موجهًا الشكر له على العمل الذي قدمه مع الفريق وفوزه بالدوري الصعب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه لتقديم المدرب الجديد هانز فليك.

المدرب الألماني تولى تدريب البارسا بعد إقالة تشافي التي فاجأت الجميع، حيث جاءت بعدما بذل النادي جهدًا كبيرًا لإقناعه بالتراجع عن قرار رحيله والاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده وهو ما حدث بالفعل.

الرئيس أوضح في بداية حديثه أن فليك هو الرجل المناسب لتلك المهمة، ومن ثم أضاف حول السابق قائلًا "قرار إقالة تشافي لم يكن سهلًا أبدًا، أؤكد لكم ذلك. اتخاذ مثل هذا القرار الذي يؤثر على شخص تقدره وتعشقه وسبق أن كتب تاريخًا للبارسا أمر صعب جدًا، لكن كان علينا وضع مصالح الفريق العليا فوق كل شيء آخر. اعتقدنا أن الوقت قد حان لإجراء تغيير يُحقق مصالح برشلونة. أود أن أشكر تشافي وطاقمه على العمل الجيد، لقد وصلوا في وقت صعب جدًا وفزنا معهم بدوري تاريخي وكأس السوبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، أكد فليك سعادته الكبيرة بتولي تلك المهمة، مشيرًا إلى دعم الإدارة واللاعبين والسعي لصناعة فريق قوي يُقدم كرة قدم قوية وممتعة، وأضاف مازحًا حول دور تياجو ألكانتارا "يُمكنه أن يلعب في وسط الملعب خلال التدريبات".

قبل أن يُجيب بجدية "لقد اعتزل تياجو كرة القدم وكان في لحظة سيئة، عرضنا عليه القدوم معنا في معسكر الإعداد لمتابعة كيفية إعداد الفريق للموسم الجديد، سيكون دومًا في موضع ترحيب، لقد فكر بالأمر وتستطيعون رؤيته في التدريبات. سيكون خيارًا جيدًا لمتابعة كيف يتطور، هو شخص رائع".

المدرب الألماني رفض الحديث عن نيكو ويليامز المرشح فوق العادة للانضمام إلى البارسا هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى ويُفضل التركيز على لاعبي فريقه.