مؤامرة نقلته إلى الهلال! .. نيمار "يشمت" في باريس سان جيرمان بعد خيانة كيليان مبابي

تصرف مثير للجدل من نيمار..

أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي "الجدل"؛ بعد اقتراب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من الانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

مبابي قرر عدم تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، والرحيل بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وسط تأكيدات على اقترابه من ارتداء قميص ريال مدريد، الذي يحاول ضمه منذ سنوات.

وبعد قرار المهاجم الفرنسي.. قام نيمار بوضع "إعجاب" على منشور بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ يكشف عن خيانة مبابي لفريق باريس سان جيرمان.

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المنشور يؤكد على أن كيليان شعر بـ"الغيرة" بعد تعاقد الفريق الباريسي، مع نيمار والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وقلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس، في السنوات الماضية.

وأضاف: "اللاعب طلب من إدارة نادي باريس سان جيرمان، طرد جميع اللاعبين الذين يتحدثون بالإسبانية - في إشارة إلى نيمار وميسي وراموس -، والتعاقد مع عدد من أصدقائه الفرنسيين".

ولفت هذا المنشور، إلى أن مبابي "خان" نادي العاصمة الفرنسية؛ فبعد أن قامت الإدارة بتلبية جميع طلباته، قرر الرحيل عن صفوف الفريق الأول، والانضمام إلى الريال.

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وتصرف نيمار المثير للجدل؛ يؤكد الأنباء التي انتشرت بشأن سوء العلاقة بينه وكيليان مبابي، خلال فترة تواجدهما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، والتي أدت إلى بيع عقد الساحر البرازيلي إلى الهلال، في الصيف الماضي، مقابل أكثر من 90 مليون يورو.