مؤامرة من إنريكي؟ رسالة رئيس الاتحاد الإسباني التي صدمت دي خيا!

دي خيا أصيب بالدهشة بسبب رسالة رئيس الاتحاد الإسباني

أصيب حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا بالذهول بسبب رسالة تهنئة من قبل رئيس الاتحاد الإسباني على اعتزاله المشاركة الدولية، على الرغم من أنه لم يعلق قفازاته بعد.

فبحسب ما ورد من الصحفي "خوسيه ألفاريز" الذي تحدث مع "El Chiringuito" فإن دي خيا قد تلقى رسالة نصية من رئيس الاتحاد الإسباني لتهنئته على الاعتزال الدولي، بعد أيام قليلة من مكالمة لويس إنريكي معه.

حيث قال ألفاريز: "اختفى فجأة من التواجد مع المنتخب قبل بضعة أشهر، واتصل لويس إنريكي بدافيد ليخبره أنه لن يعتمد عليه. قال له إنه قرار تقني. من الواضح أن دي خيا سأله عن السبب، لكنه لم يُعط أي تفسير إضافي".

وواصل: "بعد بضعة أيام، تلقى دافيد رسالة من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، تقول: دافيد يسعدني أنك اتخذت أخيرًا القرار الذي كنت تفكر فيه، لقد قيل لي بالفعل إنك ستغادر المنتخب الوطني".

واختتم: " أجاب دافيد على هذا قائلاً: آسف، لا يوجد مغادرة عن أي شيء، من قال لك إنني أتخلى عن أي شيء؟ أخبرني المدرب أنه لن يعتمد علي، لكنني لم أتخل عن المنتخب الوطني، وإذا تم استدعائي فسوف أتواجد".