"مؤامرة لمنح الدوري إلى النصر".. الهلال السبب واتحاد الكرة بريء يا الاتحاد !

ظهرت الحقيقة أخيرًا في قرار نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد !

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بعد أكثر من 24 ساعة، من الاتهامات التي طالت اتحاد الكرة السعودي؛ تم الكشف عن مفاجأة كبرى، بخصوص كلاسيكو الهلال والاتحاد "المرتقب"، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2022-2023.

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اتحاد الكرة أعلن أمس الخميس، نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد، من ملعب الملك فهد الدولي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"؛ ما أثار غضب جماهير العميد، التي زعمت أن القرار يأتي بهدف حرمان الفريق من عشاقه، ومساعدة النصر، على التتويج بلقب الدوري.

ولكن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، كشف عن أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل؛ هو من تقدّم بطلب إلى اتحاد الكرة السعودي، لنقل ملعب الكلاسيكو.

وأوضح الحميدي عبر برنامج "برا 18"، أن الإدارة الهلالية، وجدت أن حالة ملعب الملك فهد الدولي "سيئة"؛ وذلك بعد خوض مباريات دوري أبطال آسيا عليه.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، خسر النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال آسيا؛ بعد التعادل مع أوراوا رد ديموندز الياباني (1-1)، على ملعب الملك فهد الدولي، قبل السقوط (0-1) إيابًا في سايتاما.

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