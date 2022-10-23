مؤامرة جديدة .. مبابي يستغل ميسي للتخلص من نيمار

تعيش غرفة ملابس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيامًا صعبة، في ظل حالة عدم التوافق بين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.
ويبذل مبابي كل ما في وسعه حاليًا لإبعاد نيمار عن ملعب "حديقة الأمراء" بعدما حاول خلال الصيف الماضي إقناع النادي ببيعه، دون أن تكلل جهوده بالنجاح.
صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن مخطط جديد قرر مبابي اتباعه، وهو التقرب قدر الإمكان من الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج وداخل الملعب.
وظهر الأمر جليًا خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو، والتي أقيمت يوم الجمعة في الدوري الفرنسي، والتي تألق فيها ميسي ومبابي ومنحا فريقهما نقاط الفوز.
مبابي استغل إيقاف نيمار لتراكم البطاقات الصفراء بأفضل صورة ممكنة، حيث أظهر تفاهمه الكامل مع ميسي، على الأقل رياضيًا، في محاولة لجعل نيمار يخسر أكبر حليف له داخل الفريق، وهو ما قد يدفع البرازيلي إلى الرحيل.
ومع ذلك، يظل خيار الهدنة بين مبابي ونيمار قائمًا حتى اللحظة، وقد يتضمن ذلك قيام باريس سان جيرمان باستثمار كبير لتقوية المراكز المهمة في الفريق، من أجل هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الأول للنادي الباريسي.
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