"مؤامرة جارديم وتأثير عارضة الأزياء وفيديو الخيانة" .. أهلًا بالهلال الهزيل أمام ضمك

ماذا يحدث داخل نادي الهلال "وصيف العالم"؟!

SHAHID

مثل معظم مبارياته في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بـ"وجه هزيل"، أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

يأتي هذا الوجه الهزيل للزعيم الهلالي، بالتزامن مع تقرير صحيفة "الجزيرة"، التي زعمت فيه بوجود مؤامرة واضحة من ما اسمتهم "الحرس القديم"؛ لطرد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، من منصبه في الفريق الأول لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذه المؤامرة المزعومة، تعيد إلى الأذهان، ما حدث مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تولى قيادة الفريق الأزرق، في الفترة من يونيو 2021 إلى فبراير 2022، وحقق معه لقب دوري أبطال آسيا.

نجوم الهلال أعربوا وقتها، عن عدم ارتياحهم من العمل مع جارديم؛ وسط تسريبات بشأن تعمد بعض لاعبي الفريق الأول، التخاذل في المباريات؛ لإجبار الإدارة على طرده.

ولذلك.. جاء أداء الزعيم السيء والهزيل أمام ضمك، وتراخي العديد من اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب؛ ليثير المخاوف بشأن تكرار سيناريو ليوناردو جارديم، داخل الفريق مجددًا.

تأثير عارضة الأزياء وفيديو الخيانة

وكان من أسوأ نجوم نادي الهلال أمام ضمك، نيمار وقلب الدفاع الدولي السعودي علي البليهي؛ حيث ظهر الأول وهو تائهًا في الملعب وأمام مرمى المنافس، بينما ارتكب الثاني، العديد من الأخطاء في الخط الخلفي.

ومن المحتمل أن يكون أداء هذا الثنائي السيء للغاية في مباراة ضمك؛ بسبب تأثرهما بالضغوط التي تعرضا لها، خلال اليومين الماضيين.

البليهي تعرض لهجوم جماهيري عنيف؛ بعد انتشار صورة له، وهو يهدي قميصه الخاص مع الهلال، إلى عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري.

أما نيمار فقد انتشرت فيديوهات له، تعود إلى ما قبل 3 أشهر من الآن؛ عندما قام بقضاء ليلة كاملة مع فتاتين، في أحد ملاهي مدينة برشلونة الإسبانية؛ ما سبب أزمة كبرى بينه وصديقته بيرونا بيانكاردي.

كل هذا يدعو إدارة نادي الهلال، لضرورة التدخل في أسرع وقتٍ ممكن، لإيجاد حل لهذه المشاكل، وإعادة الاستقرار إلى غرفة الملابس، إذا أرادت تتويج الفريق الأول بالألقاب، في الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة أن المنافس المباشر "النصر"، يقدم مستويات تصاعدية أكثر من رائعة.

SHAHID