"مؤامرات وعناوين صحفية" .. جيرارد بيكيه يكشف علاقته بقضية برشلونة ونيجريرا

تصريحات مثيرة من نجم برشلونة السابق

كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق عن رأيه في قضية الفساد والرشوة الخاصة بنادي برشلونة والمعرفة باسم"نيجريرا" والتي شغلت اهتمام الجميع في الفترة الأخيرة.

وأدانت محكمة القضاء الإسباني نادي برشلونة بتهمة الفساد والرشوة للحكام خلال الفترة بين 2016-2018.

وأجرى بيكيه مقابلة مع جريدة "الباييس" تحدث فيها عن الوضع الحالي لنادي برشلونة والفوضى القضائية بين الفريق الكتالوني وإنريكيز نيجريرا والشراء المزعوم للحكام وكذلك تعاونه مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وقال بيكيه:" لم أطلع على تقارير التحكيم ولم يحدث شيء للاعبين ولم يطلب منا شيئًا وهناك آخرون أعرفهم طلبوا تقارير من الخصم وربما فعل البعض الآخر من الحكام ليس لدي أي فكرة على مستوى المجموعة بالطبع لم نتلق شيئًا".

ويعتقد نجم برشلونة السابق أن كل ما يحيط ببرشلونة ونيجريرا أمر مقصود قائلًا: "إنه موضوع يثير المؤامرات والصفحات الأولى في الصحف وأعتقد أنه عليك أن تعلم لماذا يحدث هذا الأمر الآن".

ويترأس بيكيه شركة كوزموس، والتي كانت المسؤولة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية وتسببت هذه القضية في الكثير من الضجة وحتى القاضي الذي يحقق في المخالفات المزعومة في هذه الاتفاقية طلب من بيكيه عقد روبياليس مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لنقل كأس السوبر إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة.

وعلق بيكيه على هذا الأمر قائلًا: "إنها واحدة من أفضل العمليات في تاريخ الاتحاد وأنا فخور للغاية".

وفيما يتعلق باعتزاله قال بيكيه: "لقد كنت في برشلونة لسنوات عديدة وفي كل مرة كان من الصعب علي الذهاب إلى مجالات مختلفة إذا وضعوا المباراة من أجلي الساعة 4:00 بعد الأكل ومع الشمس كان الأمر صعبًا بالنسبة لي عليك أن تكون صادقا لم أكن متحمسًا كنت بحاجة إلى تحديات جديدة ورأيت أن الأمر لم يكن مهمًا في الفريق كما كان من قبل لم يكن لدي وقت جيد أنا اتخذت القرار الصحيح".

وعلى الرغم من أنه يبتعد عن القضايا الشخصية مثل انفصاله عن شاكيرا وكل الجدل الذي ظهر في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة إلا أنه يؤكد أنه سيظل على طبيعته ولن ينفق المال حتى يحسن صورته أمام الجميع.