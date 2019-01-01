مويس كين يرد على منتقديه برسالة واضحة

اللاعب يبدو وأنه في حالة غير جيدة..

خرج مويس كين، لاعب إيفرتون، عن صمته أخيرًا، ورد على الانتقادات العديدة التي يتلقاها من الجمهور الإنجليزي، وذلك من خلال رسالة له عبر حسابه في موقع انستجرام.

كين انضم إلى صفوف إيفرتون هذا الصيف قادمًا من يوفنتوس في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 27 مليون جنيه استرليني، غير أنه لم يقدم أداءً مقنعًا حتى الآن.

288 دقيقة هي حصيلة مشاركات كين بقميص التوفيز حتى الآن، مع فشله في تسجيل أي هدف، ليكون مرشحًا بقوة للرحيل في الميركاتو الشتوي.

بدوره، فقد التزم اللاعب الصمت في الآونة الأخيرة، قبل أن يتحدث أخيرًا بصورة له كتب عليها "لا تتحدث عن حياتي عندما حياتك لا تكون مثالًا. أنا لا أخاف من اللحظات الصعبة، الأفضل يأتي من هناك. شكرًا لكم.".

والد كين كان قد خرج للصحافة في الفترة الماضية وأبدى رأيه في تراجع مستوى ابنه معللًا ذلك بأنه لم يكن ينبغي أن يرحل عن إيطاليا لا سيما وأنه سيجابه صعوبة في التكييف مع الأجواء الإنجليزية وهذا ما حدث بالفعل.

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى اهتمام ميلان بالحصول على خدماته في ظل المعاناة الهجومية الواضحة لكتيبة ستيفانو بيولي، إلى جانب وجود اهتمام من روما بإعادة اللاعب إلى الكالتشيو مجددًا.

يذكر أن كين قد بدأ مباراتين فقط هذا الموسم مع مدربه ماركو سيلفا في الدوري الإنجليزي، أما بقية المباريات فحلّ بديلًا لدقائق معدودة ولم يترك أي آثار إيجابية عنه.