لن يستطيع فعل ذلك مع جوارديولا

دخل جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في جدال كبير مع جيل سكوت، لاعبة منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي السابقة، بشأن دور برونو فيرنانديش في الملعب وتأثيره على الأداء الهجومي لمانشستر يونايتد.

وقال نيفيل في حديثه لبرنامج "The Overlap"، في "سكاي سبورتس"، إن تمركز برونو قد يكون سببًا رئيسيًا في معاناة فريق إريك تن هاج في الهجوم، قائلًا: "من الواضح أن برونو هو أفضل لاعب من حيث الموهبة لكنه ليس ملتزمًا بمركز أو واجبات محددة".

وأضاف: "يجب أن يطلب منه تين هاجم أدوارًا محددة. لا أرى تين هاج يقول له (عد إلى الخلف)، مع جوارديولا، إذا لعب لاعب من مانشستر سيتي خارج مركزه لمدة دقيقة أو دقيقتين، دقائق قليلة ويظهر بيب ليحذره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أعتقد أن بوجبا كان موهبة عظيمة، لكنني لا أعتقد أنه كان لاعبًا رائعًا. الأمر نفسه بالنسبة لبرونو إنه ليس كسولا، فهو يركض في كل مكان بدون الكرة، لكن دي بروينه أفضل من فيرنانديش ولكن فيما يتعلق بصناعة الفرص، فيرنانديش ليس على بعد مليون ميل منه".

في المقابل، ترى جيل سكوت، أن هناك فارقًا كبيرًا بين اليونايتد والسيتي، مشيرة إلى أن "برونو يجب أن يُمنح حرية اللعب. ولكن إذا كنت تلعب في هذا الفريق، فمن الصعب جدًا أن يفعل شخص ما ذلك".

واتفق روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، في الرأي مع نيفيل، حيث قال: "إذا شاهدته على المستوى الدولي (برونو)، فهو يفعل الشيء نفسه. لا يمكن أن يكون كل المدربين والمديرين الفنيين مخطئين".